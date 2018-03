Parque na zona Norte de Teresina está abandonado, dizem frequentadores

Bancos e quadras em péssimas condições de uso, árvores ameaçando cair a qualquer momento, iluminação precária, ausência de guias e funcionários para auxiliar visitantes e insegurança são alguns dos problemas relatados por quem visita com frequência e trabalha no local. “O Parque da Cidade está bem abandonado”, enfatiza Francisco da Silva, vigilante que frequenta o local há mais de 20 anos e que relata com tristeza as condições atuais do espaço.

O parque de 17 hectares, criado em maio de 1982, é uma das principais áreas verdes de lazer de Teresina, principalmente para os moradores da zona Norte, onde ica localizado. Apesar da extensa área verde, é comum encontrar árvores que ameaçam cair ou que já estão caídas em meio às trilhas, principalmente no período em que as chuvas são mais intensas. “As árvores estão caindo devido às chuvas, mas se houvesse podas regulares, o problema poderia ser amenizado”, acredita Francisco.

O vigilante, que também faz uso do parque para ministrar aulas de capoeira, cobra mais atenção do poder público, que segundo ele faz parte da história não apenas do bairro, mas também da cidade. “A área de lazer do parque está do mesmo jeito há anos, as quadras de esportes, que poderiam ser melhoradas, estão abandonadas. Por que não tem atenção? Por que todo mundo está com as atenções voltadas para o Parque da Cidadania e para a Potycabana, que são lindos. O que está faltando para o Parque da Cidade? Atenção, em todos os aspectos”, argumenta.



Bancos depredados e mato alto se tornam alvo de reclamação (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Resposta

O secretário municipal de Meio Ambiente (Semam), Olavo Braz, contesta algumas denúncias apontadas pelos frequentadores do parque. Para ele, “o parque está lindo” e é um dos espaços mais bonitos de Teresina. Sobre o constante risco de quedas de árvores, ele afirma tratar apenas de alguns galhos, mas que em casos de árvores em situações mais graves e críticas, é solicitado, junto à Superintendência de Desenvolvimento Urbano (SDU) Centro-Norte, o envio de equipes para o corte e poda da vegetação.

Na oportunidade, o secretário também anunciou a existência de um projeto para reforma e revitalização do Parque da Cidade, assim como para a construção de um observatório climático e de monitoramento de incêndios na Capital, mas que ainda não há previsão para que as obras iniciem.

Josélia Machado Alves, engenheira agrônoma e assessora técnica da Semam, esclarece que o projeto está sendo elaborado por uma empresa licitada pela Prefeitura de Teresina, responsável por estudar a viabilidade técnica do mesmo. “Iremos reformar as quadras, toda estrutura física do parque será revitalizada e reconstruí- da de acordo com os padrões de acessibilidade.” conclui.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia