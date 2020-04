Para conseguir pagar servidores, prefeitura de THE anuncia ajustes

Com queda de 37% na arrecadação desde o início da pandemia, a prefeitura de Teresina anunciou uma série de medidas para conseguir pagar a folha de servidores em meio à crise provocada pelo novo coronavírus. Os ajustes levaram a uma economia de R$ 1,2 milhão já neste mês de abril.

Dentre as medidas, está a suspensão do abono férias e a antecipação da primeira parcela do 13º salário, que acontecia durante as férias do servidor. O secretário municipal de Administração e Recursos Humanos, Nonato Moura, explicou que a medida valerá enquanto durar a pandemia.

“Como estamos enfrentando um cenário totalmente atípico, tivemos que suspender essa antecipação. Mas os servidores não precisam se preocupar, pois assim que a economia começar a responder positivamente, anunciaremos um calendário para retomar os pagamentos desse benefício ou faremos no final do ano, conforme estabelece a lei”, disse.

Foto: Divulgação

Está suspenso ainda a partir do mês de abril o pagamento de horas extras a servidores que estão liberados dos postos de trabalho ou que estão atuando em home office. Nonato Moura pontua que essas medidas não afetam os servidores da Fundação Municipal de Saúde (FMS) e foram adotas para evitar um colapso na folha de pagamento para os próximos meses.

“A queda na arrecadação da Prefeitura de Teresina já chega a 37% e ainda não sabemos como será o cenário em maio. A Prefeitura aguarda um suporte financeiro vindo do Governo Federal para que possamos continuar prestando, pelo menos, os serviços básicos”, afirmou o secretário.

Veja as datas do pagamento por secretaria

O pagamento dos servidores municipais referente ao mês de abril inicia nesta quarta-feira (29), quando serão pagos os trabalhadores da Semec. Na quinta-feira (30) é a vez dos servidores da Arsete, Sema, Semf, Semplan, Gabinete do Prefeito, Gabinete do Vice-Prefeito, Semgov, PGM, FCMC, IPMT e Câmara Municipal.

Na segunda-feira (04/05), os servidores da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (SMPM), da Secretaria Municipal de Concessões e Parcerias (Semcop), Semduh, Semcom, Semjuv, Semdec, Semel, Semcaspi, Semam, Semest, Fundação Wall Ferraz, SDR, Strans, SDUs, Eturb e Prodater recebem seus salários. E, por fim, na terça-feira (05/05), o pagamento da folha é encerrado com o repasse aos servidores FMS.

Otávio Neto com informações da PMT