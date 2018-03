Para chegar à escola, crianças enfrentam correnteza no Torquato Neto

A chuva torrencial que caiu por quase todo o dia de ontem (26) em Teresina trouxe sérios transtornos para quem mora no residencial Torquato Neto, localizado na zona Sul de Teresina. Em um vídeo compartilhado através das redes sociais é possível ver crianças atravessando a correnteza que se forma nas ruas do residencial para conseguir ir à escola. (Veja o vídeo ao final desta matéria)

Nas imagens, as crianças enfrentam a correnteza de mãos dadas ou acompanhadas pelos pais, já alguns adultos passam com as crianças nas costas. Por causa da chuva e da falta de escoamento, a profundidade da água chega à altura dos joelhos dos adultos, enquanto os menores que decidem atravessar sozinhos mostram dificuldades para passar em segurança até o outro lado da rua.

O vídeo foi postado em uma página do Facebook destinada ao bairro na noite de ontem. Na legenda, o autor da publicação questiona “Até quando isso vai acontecer? Trabalhamos para pagar IPTU, impostos a perder de vista e nem ao menos o direito de ir para a escola com dignidade nossos filhos têm”.

Nos comentários, alguns internautas afirmam que a situação é recorrente no bairro e que, com apenas 15 minutos de chuva, a correnteza se forma pelas ruas do residencial. Outra moradora vai além e questiona se as providências serão tomadas apenas quando uma criança for levada pela correnteza. “Meu deus! Que vergonha! Só vão tomar uma decisão quando uma criança sumir”, lamenta.

Após a chuva, fotos compartilhadas na página do conjunto mostram as ruas cheias de buracos e sem calçamento ou asfaltamento. Os moradores indignados com a situação cobram uma solução urgente da Prefeitura de Teresina.

Contraponto

O superintendente da SDU Sul, Paulo Lopes, informou que a Prefeitura vem trabalhando constantemente na recuperação das principais ruas do residencial, bem como na limpeza periódica das ruas e avenidas, para permitir o melhor fluxo das águas.



"Com a construção do Residencial Torquato Neto e vários outros empreendimentos na região, através do Programa Minha Casa Minha Vida, por construtora privada e da Caixa, surgiram graves problemas de drenagem nesse local. A Prefeitura vem trabalhando para amenizar o máximo possível os transtornos dos moradores, mas o problema somente será resolvido totalmente com a construção de uma grande galeria na região”, disse.

Em nota, a SDU/Sul esclareceu que aguarda a liberação dos recursos pelo Ministério das Cidades para realizar a construção desta galeria.

Veja o vídeo gravado por moradores:





Nathalia Amaral