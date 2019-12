Para celebrar o Natal, Equatorial sorteia 240 geladeiras em Teresina

Para celebrar o natal junto dos seus clientes, a Equatorial realizará uma edição especial na capital Teresina do Projeto E+ Geladeira Nova. Até o dia 20 de dezembro, a Equatorial Piauí estará no Bairro Pedra Mole, na Praça Cidade Jardim, na Rua Pedra Branca realizando o cadastro para sorteio de 240 geladeiras, além de realizar um grande evento com cadastro na tarifa social, atrações musicais, troca de lâmpadas e muito mais.



Os cadastros são limitados, irão ocorrer no Bairro Pedra Mole, na praça Cidade Jardim, até o dia 20 de dezembro (no dia 20 será até meio dia, os cadastros) e o grande sorteio será realizado no dia 20 às 18h no mesmo local. É válido lembrar que os clientes que querem participar do sorteio devem residir na cidade de Teresina, preferencialmente na região do bairro Pedra Mole.

O Projeto E+ Geladeira Nova possibilita que o cliente da Equatorial Piauí tenha a oportunidade de ganhar uma geladeira mais econômica e eficiente em sua casa. Através desta ação, a Equatorial Piauí através de seu programa de Eficiência Energética, contribui para que os clientes beneficiados possam reduzir o consumo de suas residências e ter assim, uma conta de energia mais barata e consigam obter um consumo eficiente. A Equatorial reforça ao cliente que o número de cadastros para o sorteio de geladeiras no município é limitado.

‘’Estamos celebrando esse final de ano através do projeto E+ Geladeira Nova, com um evento especial de natal com troca de geladeiras, atendimento diversificado para nossos clientes e buscando oferecer à aqueles que moram em Teresina, a oportunidade de ter uma geladeira mais nova e eficiente em suas casas. Estamos trabalhando todo dia para oferecer cada vez mais qualidade em nossos serviços”. Destacou o Executivo de relacionamento Regional Metropolitana Khalil Belo.

O horário para cadastro nos municípios será de 08h às 17h30 e na ocasião, os clientes de ambos municípios também poderão efetuar o cadastro na Tarifa Social Baixa renda, caso preencham os critérios necessários, podendo garantir até 65% de desconto na fatura de acordo com o consumo. Além disso, os clientes poderão também efetuar a troca de até 05 lâmpadas ineficientes (é o limite por unidade consumidora) por 05 lâmpadas LED, que são mais eficientes e geram menor consumo através do nosso programa de Eficiência Energética.

Para participar do sorteio das geladeiras, é preciso preencher alguns critérios, dentre eles:

-Ser cliente residencial;

-Estar em dia com as suas faturas de energia;

-Ter uma geladeira velha em funcionamento/condições de uso para a troca;

-Ser o titular da conta de energia ou em nome de pai ou mãe;

-Levar CPF, Identidade e a última conta de energia para o cadastro;

-O transporte da geladeira velha para o local de troca, bem como da nova, fica a cargo do cliente.

Sorteio E+ Geladeira Nova – Teresina – Edição de Natal

Local: Bairro Pedra Mole – Praça Cidade Jardim

Cadastro para sorteio: 17 a 20 de dezembro (dia 20 até meio dia) – 08h às 17h30 – Cadastro limitado

Sorteio: Dia 20 de dezembro às 18h na praça.

Troca dos Equipamentos: 21 de dezembro – Pedra Mole – Praça Cidade Jardim – Próx. à Rua Pedra Branca – A partir das 5h