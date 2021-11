Papai Noel do Correios: lojistas oferecem preços especiais para adotantes das cartinha

Lançada no dia 18 de novembro, a Campanha Papai Noel dos Correios é uma das ações mais aguardadas pelas crianças. Em Teresina, as cartinhas já podem ser entregues em três agências da capital, e os padrinhos e madrinhas podem escolher, entre os milhares de pedidos, aquelas para abraçar e fazer a alegria da criançada.



E para tornar o acesso a esses presentes ainda mais fácil, muitos lojistas do Centro de Teresina estão oferecendo descontos para os padrinhos que podem chegar a 20%.



Há quatro anos o empresário Valdinei Tavares aderiu a esta prática. Todos os anos, padrinhos e madrinhas levam as cartinhas até sua loja, escolhem os presentes e realizam a compra a preço de atacado. Para ele, essa é uma maneira de realizar o sonho das crianças, incentivar outras pessoas a adotar também e até que outros comerciantes se inspirem para aderir à campanha.



O empresário Valdinei Tavares aderiu a esta prática há quatro anos (Foto: Isabela Lopes/ODIA)



“Essa é uma ação que eu e meus colaboradores adotamos há quatro anos. É uma atitude muito bonita, a pessoa pegar aquela cartinha para presentear uma criança. E além do presente que a criança pede, a pessoa ainda dá uma mochila, um material escolar, uma boneca ou carrinho”, disse.



Valdinei Tavares reforça que, ainda que o padrinho ou madrinha traga somente uma cartinha, ainda assim ele irá adquirir o produto a preço de atacado. Porém, ele lembra que é preciso apresentar a cartinha no momento da compra, como forma de validar o desconto.



“Algumas empresas chegam a adotar mais de 100 cartinhas, então comprando a preço de atacado são mais em conta. Uma mochila, por exemplo, pode ser adquirida por R$30, ou seja, dá para atender ao que a criança pede e sem pesar no bolso, e até adotar outras. E tem pessoa física que sozinha adota 10 cartinhas, aí para ela também é vantajoso comprar com desconto”, explica.



Israel Melo destaca que as crianças costumam pedir brinquedos (Foto: Isabela Lopes/ODIA)

Israel Melo é proprietário de uma loja de variedade há 20 anos, e sempre participou da Campanha Papai Noel dos Correios. Ele conta que muitas pessoas que fazem doações de brinquedos, seja para a campanha ou outras ações, procuram sua loja devido à possibilidade de adquirir produtos a preço de atacado.



“Muitas pessoas que fazem doações, sejam particulares ou trazendo a cartinha, nos procuram e compram os produtos com desconto. Eles trazem a cartinha, mostram que aquele produto é para ser doado e automaticamente ganha o desconto.



O empresário comenta também que no final do ano muitas pessoas costumam comprar brinquedos e materiais escolares para doar às crianças carentes de Teresina e outras regiões. Israel Melo enfatiza que, pelo fato de o Centro ser uma área de mercado que trabalha com produtos em atacado, a movimentação costuma ser maior, especialmente em datas comemorativas, como Dia das Crianças e Natal, e comenta quais os principais presentes solicitados pelas crianças.



“São crianças, então, independente da data, elas querem brinquedos, querem ser crianças. Claro que muitas aproveitam para dar outros presentes, mas não tem jeito, elas querem brincar”, disse o empresário.



Campanha Papai Noel dos Correios

Este ano, a Campanha acontecerá em modelo híbrido, diferente de 2020, quando a ação foi exclusivamente online. Para garantir a segurança das crianças e colaboradores dos Correios, todos os protocolos continuarão sendo mantidos. Quem não se sentir seguro em ir até uma das agências, pode enviar ou adotar a cartinha de forma digital.

As cartinhas podem ser entregues presencialmente nas unidades dos Correios, da Agência Central; da Avenida Presidente Kennedy ou da Avenida Valter Alencar, ou ainda de forma online, no blog dos Correios.

(Foto: Jorge Machado/ODIA)

