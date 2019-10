Pancadas de chuva devem chegar ao Piauí até o final da semana, diz Semar

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado (Semar) informou que uma nova frente fria com ventos fortes e pancadas de chuva deve chegar ao Piauí até o final da semana. A informação foi divulgada com base em dados da Gerência de Hidrometeorologia estadual na tarde desta quarta-feira (23).



Segundo a meteorologista Sônia Feitosa, da Semar, a massa de ar seco que está sobre o estado começa a se desfazer, propiciando a chegada de ventos mais frios. “As altas temperaturas conjugadas à umidade que chegou à Bahia e está vindo para o Piauí resulta nessa instabilidade no tempo, além do nível da atmosfera mais elevado. Isso tudo faz com que ocorra a tempestade com ventos, trovoadas e relâmpagos”, explica a especialista.

Chuvas causam transtornos para os teresinenses. Foto: Arquivo O Dia

Ainda de acordo com meteorologista, o Piauí já passa por um momento de transição do b-r-o-ró para o período chuvoso e que há previsão de chuva para os próximos dias em algumas regiões do estado.

“A ocorrência das chuvas foram antecipadas, pois o estado está no período de transição. As massas de ar frias estão chegando e tem previsão de mais chuvas paras a região centro-norte, incluindo Teresina. Haverá ocorrência de ventos fortes nas regiões sudeste e sul do estado”, diz.

Na terça-feira (23), Teresina registrou ventos que chegaram a 25,6 quilômetros por hora e 1,4 milímetros de chuva na zona norte. Contudo, o estado que mais registrou mudança no tempo foi Uruçuí seguido Canto do Buriti e Baixa Grande do Ribeiro. A previsão é mais chuvas para essas regiões.

Sônia conta ainda que não tem como precisar se essas chuvas no período mais seco do estado são decorrentes da interferência do homem na natureza.

“Certamente, quando analisamos a longo prazo, vemos as mudanças climáticas interferirem no curso habitual do tempo”, ressalta.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia