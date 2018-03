Acostamento da BR-343 cede e PRF interdita a via parcialmente

Atualizada às 13h53min

A PRF divulgou fotos aéreas do trecho da BR-343 interditado por causa de um desabamento ocasionado pelas fortes chuvas que caíram na capital durante a madrugada e início da manhã de hoje (28). De acordo o órgão, a pista segue interditada parcialmente por tempo indeterminado. O trânsito da região também sofreu alterações e os veículos precisam fazer revezamento para transitar por apenas uma das faixas que não foi comprometida pelo desabamento.

Atualizada às 10h20min

A BR-343, onde se formou um dos maiores pontos de alagamento em decorrência da chuva, está parcialmente interditada na altura do Condomínio Mirante do Lago. A Polícia Rodoviária Federal enviou uma viatura ao local para bloquear um sentido da pista. O acostamento da via desabou e há risco de a pista ceder e ser levada pela água.

Iniciada às 08h56min

A forte chuva que pegou os teresinenses de surpresa na manhã desta quarta-feira (28) deixou vários pontos de alagamentos na cidade, tanto na zona urbana, quanto nas estradas que dão acesso à Capital. A BR-343, por exemplo, ficou com o trânsito congestionado no trecho entre Altos e Teresina, devido à formação de poças d’água que impediam a passagem de veículos menores.







A área em frente ao Condomínio Mirante do Lago é uma das que mais preocupa, por conta do risco de entrada de água nas residências. O local já possui histórico de alagamento durante o período de chuvoso. No ano passado, por exemplo, a casa do governador Wellington Dias foi uma das que foi invadida pela água da chuva após formação de pontos de alagamento na entrada do condomínio.



Vídeo: Reprodução/Maria Clara Morais/Whatsapp

Na manhã de hoje, outro trecho que ficou intransitável foi o da Avenida Pedro Almeida, no cruzamento com a Rua Cromwell de Carvalho e a Rua Professora Darcy Araújo, no bairro São Cristóvão, zona Leste de Teresina. Sem ter por onde escoar, a água da chuva se acumulou, subiu a calçada e chegou a invadir a área externa de algumas residências.

Com a intensidade da chuva, a água acumulada no meio da rua cobriu as calçadas e ainda formou uma pequena correnteza. Pedestres que tentaram fazer a travessia tiveram dificuldades. Veja o vídeo abaixo:





Quem também sofre com os transtornos causados pela falta de estrutura de escoamento da água da chuva são os moradores do Vale do Gavião, na zona Leste de Teresina, onde casas foram invadidas pela água e pela lama. Moradores afirmam que a água chegou a subir até 40 centímetros.

Na Avenida Roraima, próxima à Duque de Caxias, a parte mais baixa da via acabou acumulando água e formando uma grande poça que tornou difícil a vida dos motoristas que precisaram passar pelo local. Segundo moradores de um condomínio próximo, a situação é comum e se repete sempre que chove mais intensamente. "É como se fosse uma grande bacia, que junta toda a água que escorre pela rua", dizem.









Maria Clara Estrêla e Nathalia Amaral