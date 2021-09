Pancada de chuva deixa estragos no bairro Dirceu

Moradores do bairro Dirceu, zona Sudeste de Teresina, foram surpreendidos com uma forte pancada de chuva na tarde desta quarta-feira (15). O vento forte atingiu uma estrutura metálica e caiu sob um carro que passava pela avenida. O Corpo de Bombeiros está no local para a serragem da estrutura. No momento, uma das vias da avenida principal do Dirceu está obstruída, deixando o trânsito parado.

“Essa estrutura é de um prédio aqui das redondezas e não sabemos ainda a localização exata, porque quando chegamos já encontramos o telhado dessa forma. Por conta da ventania essa estrutura foi deslocada até esse local”, disse o bombeiro Rafael Lopes. Ele explicou que o motorista do carro não sofreu ferimento e apenas o dano material é calculado pelo proprietário.

Vídeos e fotos dos estragos da chuva estão circulando por aplicativos de mensagens e redes sociais. O climatologista Werton Costa explica que o fenômeno é comum na chamada pré-estação, que antecede o período chuvoso.



Fotos: Jailson Soares

“Muito calor circulando na área do oceano faz como que apareçam nuvens de chuva, que ficam acumuladas. Essas nuvens migram para o interior do Nordeste e formam esses temporais isolados, com fortes rachadas de vendo, descarrega elétrica e chuvas localizadas. Isso é muito comum.

De acordo com o climatologista, a previsão para os próximos três meses é que acontecem mais temporais como esse no Nordeste do país.

