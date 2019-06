As crianças que estudam na CMEI Pedro Mendes Ribeiro, no bairro Macaúba, zona Sul de Teresina, estão sem espaço para brincar no horário de lazer. Isso porque o pátio da escola não tem cobertura e, por conta do calor, os alunos ficam impedidos de brincar local.

Segundo algumas mães, as crianças que se expõe ao calor chegam em casa com mal estar. Elas ainda destacam que já fizeram várias reclamações na direção da CMEI, mas até o momento o problema não foi solucionado. O pai de um dos alunos, o motorista Pedro Cardoso, conta também que o pátio está sendo usado pelos professores como estacionamento.

Pais cobram cobertura em área de lazer em escola infantil. (Foto: Divulgação)



“Como as crianças não estando usando o pátio, os professores estão estacionando seus carros lá. As crianças estão adoecendo, porque ficam correndo e brincando no local aberto, expostos ao sol. Nós queremos que façam uma cobertura para proteger as crianças”, cita Pedro Cardoso.

O pai ainda destaca que o imóvel é alugado e, por conta disso, não seria possível fazer a cobertura do pátio. Para atender às necessidades e reivindicações, os pais disseram que a direção chegou a informar que faria a transferência dos alunos para outro colégio, a Unidade Escolar Anicota Burlamaqui, também no bairro Macaúba.

Contraponto

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) confirmou que não tem cobertura na CMEI e que o prédio é aluga e, por isso, não seria possível fazer a instalação de um teto no pátio. Ainda segundo a Semec, “a Prefeitura tentou comprar, mas por ser um imóvel em litígio de herança, isso seria inviável”, disse.

A Semec enfatiza que não há confirmação de que os alunos serão transferidos para outra escola e que a Secretaria busca prédios na região para fazer essa transferência, mas ainda não encontrou adequados e disponíveis

Isabela Lopes