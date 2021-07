Pai e filho são baleados com um único tiro durante assalto na Cerâmica Cil

Um homem identificado como José Alves e seu filho, William Berg, foram baleados com um único tiro durante assalto na madrugada de ontem (29), no bairro Cerâmica Cil, localizado na região rural da zona Sul de Teresina.

Segundo informações disponibilizadas pelo major Ademir Ferreira, do 17º Batalhão, que atende à região da Vila Irmã Dulce e algumas ocorrências da zona rural, as vítimas estavam em casa no momento do assalto, quando ouviram os cachorros latindo insistentemente.



“Testemunhas informaram que o pai e o filho estavam em casa na madrugada de quinta-feira, quando ouviram os cachorros latirem na parte externa da casa, onde fica o banheiro”, afirma.



Ao irem verificar o banheiro, as vítimas encontraram o suspeito, que efetuou um único disparo de espingarda, ferindo José Alves e William Berg ao mesmo tempo. “O tiro pegou tanto no braço do pai, quanto no braço do filho”, pontua.



A Polícia Militar informa que o assaltante não foi identificado pelas vítimas e nem por terceiros. “As testemunhas disseram que o suspeito estava encapuzado e de máscara, não sendo possível identificar”.



Ainda de acordo com o Major, a equipe da Polícia foi acionada depois do ocorrido. “Geralmente as guarnições são chamadas bem depois do fato, então quando a equipe chegou lá, o pai e o filho já haviam sido socorridos”.



As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levadas ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Entretanto, o suspeito ainda encontra-se foragido e não há informações sobre sua localização até o momento.











