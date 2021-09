Pagamento da cota única do IPTU com desconto encerra quinta-feira (30) em Teresina

Encerra na próxima quinta-feira (30) o prazo para o pagamento da cota única e da quitação da 1º e 2º parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Taxa de Serviços de Coleta, Transporte e Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares (TCRD) e Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (COSIP) referentes ao exercício de 2021 em Teresina.



Foto: Arquivo/ODIA

O contribuinte que pagar o IPTU em cota única, até o dia 30 de setembro, terá descontos de 12% sobre o valor integral do imposto para imóveis edificados para fins não residenciais e 7% sobre o valor integral do imposto para imóveis residenciais.

O vencimento da cota única estava previsto para o dia 30 de julho, mas foi prorrogado pela Prefeitura de Teresina. Com a prorrogação, o pagamento da única ou 1ª e 2ª parcelas coincidirá com a data do pagamento da terceira parcela do IPTU.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!