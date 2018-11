Oscilações de energia queimam eletrodomésticos de moradores do Monte Castelo

Eletrodomésticos queimados e acúmulo de prejuízos. É esta a realidade dos moradores da Rua Professor Alceu Brandão, no bairro Monte Castelo, zona Sul de Teresina. Há pelo menos seis meses, a energia que chega às casas da região oscila entre a falta e a sobrecarga, obrigando a população a conviver com o calor e o receio de ligar um aparelho elétrico na tomada e perde-lo.

Quem relata a situação é o mecânico aposentado Pedro Cardoso de Macedo. Morador da Rua Professor Alceu Brandão há mais de 30 anos, ele conta que a falta de luz, seguida de picos de energia, já queimaram sua geladeira, seu ar condicionado e uma televisão. Sua esposa, a senhora Francisca, diz que precisa, muitas vezes, desligar a geladeira à noite para evitar que ela volte a queimar.

“A luz daqui não segura, oscila direto. De noite, quando liga o ventilador, ela não aguenta, a geladeira, tem que desligar também. E é o dia todinho desse jeito: baixa, aumenta, e quando aumenta, aumenta demais. Os aparelhos faltam queimar todos de uma vez”, explica Pedro.



Pedro Cardoso instalou um voltímetro para medir a energia que chega em casa e evitar queimar eletrônicos (Foto: Elias Fontinele/O Dia)

Ele instalou um voltímetro para medir as variações da potência da energia que chega até sua casa e o aparelho marca variações diárias que vão de 50 volts a até 300 volts. Ele conta que é raro o ponteiro do voltímetro parar nos 220 volts, que é o normal para a região. Na casa de seu vizinho, a televisão também queimou. O aparelho, há duas semanas, desligou durante um pico de energia e não voltou a funcionar mais com a imagem, somente com o som.

Outra que também sente no bolso os prejuízos por conta das constantes oscilações de energia no Monte Castelo é a aposentada Joana Teixeira de Oliveira. Ela mora com mais duas pessoas e disse que precisa arcar quase que mensalmente com a troca do motor de sua geladeira. “Eu tenho que desligar a geladeira e fico é com medo de ligar de novo, porque a gente nunca sabe se tem energia demais ou de menos. Se queimar o ventilador e o ar condicionado é pior, porque quem que vai viver no calor?”, questiona Joana.



Joana Teixeira conta que precisa trocar constantemente o motor da geladeira, porque ele queima devido às oscilações de energia (Foto: Elias Fontinele/O Dia)

A Rua Professor Alceu Brandão fica próxima da Subestação da Macaúba e os moradores dizem que constantemente veem técnicos da Cepisa trabalhando no local, mas que a situação nunca apresenta melhora. “O máximo que eles fazem é trocar o transformador do poste e dizem que resolveu, mas dali a um tempo, volta de novo a oscilar”, pontua Joana.

O outro lado

A reportagem procurou a Cepisa Equatorial Energia, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno. O espaço permanece aberto para futuros esclarecimentos por parte da empresa.

Maria Clara Estrêla