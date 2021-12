Orquestra Sinfônica de Teresina fará concerto natalino no Parque da Cidadania nesta quinta

Os concertos natalinos da Orquestra Sinfônica de Teresina (OST) já fazem parte do Natal dos teresinenses. Com uma vasta programação de apresentações e com um repertório que representa o clima do mês de dezembro, a OST realizará o último concerto de 2021 nesta quinta (23), a partir das 19h, no Parque da Cidadania.

O evento é gratuito e para participar basta apresentar na portaria do parque, o cartão de vacinação com as duas dose da vacina contra a Covid-19 e fazer o uso de máscara facial protetora.



De acordo com o maestro Aurélio Melo, o ano foi de muitos desafios, principalmente para aqueles que trabalham com a música. Para o maestro, 2021 representa o retorno das apresentações públicas, após o pior momento da pandemia.

(Foto: Ascom/FMCMC)

“Este ano enfrentamos momentos difíceis. Chegamos em um momento especial para todos e para a cultura em si, então não poderíamos deixar de transmitir esperança em forma de arte. Mais uma vez nossa Orquestra irá levar encantamento para nossa gente”, conta o maestro Aurélio Melo, agradecendo a população de Teresina por ter comparecido aos concertos e ensaios realizados nos palcos, praças e parques.

O presidente da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, Ênio Portela, conta que para 2022, com o aumento de pessoas imunizadas e com o respeito às regras sanitárias, levando a boa música por todos os cantos da cidade., a Orquestra Sinfônica retornará suas atividades públicas

“Vamos continuar ampliando nossos projetos, para que mais e mais pessoas possam ter acesso aos instrumentos de cultura. Queremos levar a sinfônica para a periferia, para as comunidades rurais, para onde o povo estiver”, afirma Ênio Portela.

Para acompanhar as atividades e apresentações da Orquestra Sinfônica de Teresina, basta acessar o site cultura.pmt.pi.gov.br, ou seguir a página do Instagram @cultura_the ou as redes sociais da orquestra.

