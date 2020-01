Operação Tira Teima fiscaliza postos de combustíveis de Teresina

Postos de combustíveis de várias regiões de Teresina foram fiscalizados nesta quinta-feira (30) na segunda fase da operação “Tira Teima: Combustível Legal”. O trabalho que envolve agentes do Programa de Defesa do Consumidor (Procon), Instituto de Metrologia do Piauí (IMPEI) e da Agência Nacional de Petróleo (ANP) buscam combater fraudes na comercialização de combustíveis.

O Proncon afirmou que as equipes não encontraram graves irregularidades nos 15 locais inspecionados nesta manhã. O resultado é bem diferente do encontrado na primeira fase da operação, desencadeada no mês de dezembro do ano passado.

À época, os agentes encontraram irregularidades em 12 postos em várias zonas da Capital. Seis deles tiveram as bombas de combustíveis interditadas por apresentarem graves erros na comercialização dos produtos. Outros cinco postos tiveram amostras coletadas por suposta alteração na gasolina vendida, e um deles estava com o lacre INMETRO rompido.

Fiscais medem a qualidade do combustível comercializado (Foto: Divulgação)

Além de Teresina, as fiscalizações estão programadas para acontecer também em municípios do interior do Piauí, que serão escolhido a partir de um mapa estratégico do Procon.

Os postos alvos das fiscalizações foram escolhidos por conta de reclamações de usuários ao Ministério Público, que recebe denúncias através do e-mail: [email protected] e pela Ouvidoria do MP número 127.

Otávio Neto