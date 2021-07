Operação prende quatro pessoas por tráfico e porte ilegal de armas em Teresina

Uma operação conjunta entre o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (DEPRE), apreendeu quatro pessoas por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. A operação aconteceu na tarde desta terça-feira (13), no bairro Mocambinho III, zona Norte de Teresina.



A ação aconteceu de forma conjunta e tinha os mesmos alvos. Segundo a DEPRE, as drogas e armas de fogo foram encontradas em um imóvel, onde foram apreendidas três pessoas. No mesmo bairro, uma mulher também foi presa por porte ilegal de armas e tráfico de drogas.





Foto: Jailson Soares/ O Dia

De acordo com o DEPRE, há suspeitas que as pessoas aprendidas sejam integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital), considerado a maior facção criminosa do Brasil.

“Nesse local onde ficamos as buscas é conhecido como um reduto do PCC. Existe sim a suspeita que eles estejam ligados à facção. Além disso, também há a possibilidade dos integrantes estejam envolvidos com a prática de crimes de homicídio”, explica Genival Vilela, do DHPP.

