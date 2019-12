Operação Natal Seguro interdita ruas do centro a partir desta segunda (2)

A Operação Natal Seguro inicia nesta segunda-feira (2) em Teresina com a interdição de ruas do centro para evitar trânsito de veículos e mais comodidade para pedestres que vão às compras de natal e ano novo na região comercial. O trabalho em conjunto vai reunir a Polícia Militar, Guarda Municipal e Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans).

Os calçadões da região serão fechados, sendo contempladas as ruas Simplício Mendes (trecho entre a Félix Pacheco e Areolino de Abreu) e Álvaro Mendes (trecho entre a Rui Barbosa e Barroso). A interdição se iniciará às 7h e se encerrará às 20h, de segunda a sexta, e de 7h às 18h, aos sábados.

O Diretor de Operação e Fiscalização da Strans, Jaime Oliveira, explica que devido à grande procura pelo centro comercial no período, é necessário garantir uma mobilidade mais segura para quem transita pela área. “Entre os dias 02 e 31 de dezembro, estaremos bloqueando os calçadões do Centro para proporcionar mais segurança aos pedestres. Além disso, solicitamos o apoio dos motoristas para que respeitem a sinalização e não obstruam as demais vias com estacionamentos irregulares”, pontua o diretor.

Foto: Divulgação / PMT

Veículos que estejam apenas transitando serão proibidos de circularem pelos calçadões, no entanto, a entrada de caminhões de carga e descarga será permitida e coordenada pelos agentes. “Abriremos exceção para veículos que estejam carregando ou descarregando mercadorias”, completa Denis Lima, gerente de operação e fiscalização da Strans.

Além do centro comercial, viaturas da Strans estarão coordenando o fluxo de veículos nas vias próximas aos shoppings da capital, como as avenidas Raul Lopes e Marechal Castelo Branco.

Otávio Neto, com informações da PMT