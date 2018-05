Operação 'Iluminare': uma pessoa é detida por furto de energia em Teresina

A Eletrobrás, distribuidora de energia elétrica no Piauí, em conjunto com o Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), deflagrou nesta sexta (04), a Operação ‘Iluminare’. A ação visa combater furtos de energia elétrica na capital.

O condomínio Park Boulevard, localizado na zona lesta da capital, está sendo inspecionado. Até o momento uma pessoa foi detida pela Polícia Civil. As equipes da Eletrobrás estão no local para fiscalizar as unidades consumidoras do condomínio.

Prejuízos

Segundo informações do Departamento de Medição e Combate às Perdas, em abril deste ano, o prejuízo com furtos de energia totalizou R$ 127 milhões. Esse valor é distribuído e pago pelo os consumidores regulares do serviço da distribuidora.

Durante a inspeção do mês de abril, uma outra pessoa foi detida por furto de energia pela Polícia Civil em um condomínio no bairro Monte Castelo, na zona sul de Teresina.

