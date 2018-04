Ônibus recolhidos na zona Norte voltam a circular nesta segunda (16)

Os ônibus que haviam sido retirados de circulação por parte do Consórcio Poty, integrante do Sistema Integrado de Transporte de Teresina (SITT), no último final de semana voltaram a circular na manhã desta segunda-feira (16), na zona Norte de Teresina. A informação foi divulgada através das redes sociais pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans).

Dos 90 ônibus que atendem a região, 15 ônibus haviam parado de circular, gerando transtornos para os usuários do sistema de transporte coletivo. De acordo com a Strans, os ônibus voltaram a cobrir a rota normalmente desde as 5h da manhã, após o órgão intimar os representantes do consórcio para que solucionassem o problema e garantissem o transporte dos passageiros.

População foi a maior prejudicada após a retirada dos ônibus de circulação. (Foto: Arquivo O Dia)

Na sexta-feira (13), os veículos haviam sido retirados devido à falta de entendimento entre os sócios do consórcio. Durante o dia, alguns dos veículos que possuíam ar-condicionado foram recolhidos na garagem da empresa Emvipi, localizada no bairro Santa Maria da Codipi.

Segundo relatos de usuários do sistema, após a retirada dos veículos, o tempo de espera nas paradas aumentou consideravelmente. Na linha Mocambinho/Duque de Caxias, uma das afetadas pela retirada dos veículos, o intervalo entre os ônibus aumentou de 20 para 50 minutos.

Na sua página oficial do Facebook, a Strans esclareceu o fato. "É importante destacar que a retirada dos veículos não foi ocasionada por problemas no sistema, mas sim pela falta de entendimento entre os sócios da empresa que operam na região", disse em nota.



Veja a nota divulgada pela Strans:

Nathalia Amaral