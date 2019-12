Ônibus perde controle e invade residência no bairro Angelim em Teresina

Um ônibus coletivo invadiu uma residência no bairro Angelim, zona Sul de Teresina, na manhã desta quarta-feira (18). Havia pessoas no veículo e na casa atingida. Por sorte, ninguém se feriu.

Ônibus invade casa. Foto: Reprodução Redes Sociais.

Segundo o secretário de Formação do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários do Piauí (Sintetro-PI), Keith Nolan, o acidente ocorreu por volta das 8h30, quando o veículo fazia uma curva, apresentou uma pane no freio e acabou colidindo de frente com a casa que estava localizada na esquina da rua. Com a colisão, parte da estrutura da sala da residência ficou danificada.





“Verificamos que houve um problema na manga de eixo do ônibus, que causa a perda total do controle da direção. A Defesa Civil esteve no local e disse que a parte da frente da casa ficou comprometida”, disse Keith Nolan.

A Strans esteve no local e controlou o trânsito. A Perícia Criminal foi acionada para realizar a apuração das causas do acidente.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia