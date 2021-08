Ônibus Lilás atende mais de mil mulheres da zona rural de Teresina

O projeto “Ônibus Lilás” tem como objetivo oferecer salas com atendimentos e orientações sobre a prevenção à violência contra à mulher de forma gratuita. Durante quatro dias, as unidades móveis percorreram as zonas rurais que integram a localidade Floresta, no município de Teresina, nas comunidades de Boa Hora, Santa Teresa, Taboca do Pau Ferrado e Cerâmica Cil.



De 03 a 06 de agosto, foram realizados mais de mil atendimentos, sendo uma média de 250 a 300 pessoas atendidas diariamente, em sua maioria mulheres e crianças. Segundo Zenaide Lustosa, coordenadora da CEMP (Coordenadoria Estadual de Políticas para as Mulheres), as mulheres rurais geralmente têm mais dificuldade de acesso aos serviços, além de serem as que mais sofrem violência, justamente por terem mais dificuldade para chegar à rede de apoio.



“Nesse atendimento, as mulheres dizem quais são suas principais demandas e os tipos de violência que estão sofrendo. De acordo com os depoimentos delas, fazemos o acolhimento e encaminhamos para dentro da rede, seja para apoio psicossocial ou jurídico. No caso da denúncia, disponibilizamos o boletim virtual na delegacia e o encaminhamento para a rede”, disse.



Ainda de acordo com a coordenadora, os municípios possuem um uma estrutura psicossocial, por isso a importância de fortalecer a rede. “Porque o ônibus passa e segue o serviço para outros municípios, mas fica um núcleo para atender essas mulheres, alimentando e fortalecendo as políticas do município”, enfatiza Zenaide Lustosa.



Para as mulheres que residem na zona rural e não conseguiram atendimento no “Ônibus Lilás”, a coordenadora da CEMP. enfatiza que os sindicatos de trabalhadores rurais são uma importante porta de entrada para o acolhimento. De acordo com ela, essas entidades recebem as demandas das mulheres e encaminham para grupos que fazem parte da rede, como a assistência social. “Nessa caso, a própria prefeitura pode dar esse suporte, como a UPA, porque, às vezes, essa mulher chega com um problema de saúde e por trás daquilo há a violência doméstica”, acrescenta.

A partir da próxima semana o “Ônibus Lilás” atenderá a grande Teresina, e, em seguida, partirá para outros 30 municípios do Estado, tanto na região Sul como Norte, realizando atendimentos até o mês de setembro.

O “Ônibus Lilás” é uma parceria da CEMP com a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres (SMPM), responsável pela articulação com as comunidades e órgãos municipais da região para fazer atendimento às mulheres. O projeto existe desde 2013, como uma demanda da Marcha da Margarida, em alusão à prevenção de violência doméstica contra as mulheres, e está dentro do Programa Nacional de Enfrentamento à Violência.



