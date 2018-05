Ônibus de Teresina só tem combustível até meio dia, afirma Prefeitura

Os teresinenses podem encontrar dificuldades para conseguir voltar para casa nesta segunda-feira (28). Isto porque a Prefeitura de Teresina anunciou que os ônibus coletivos da Capital só possuem combustível para rodar até o meio dia. Depois disso, a frota que ainda está nas ruas deverá se recolher às garagens. A Superintendência de Trânsito (Strans) está fazendo o cadastro de ônibus alternativos para tentar minimizar os impactos. Mas vale lembrar que o problema não é na disponibilidade de veículos, mas no abastecimento dos mesmos.



Para agravar ainda mais a situação, somente 2% dos postos de combustível da Capital possuem gasolina, óleo e diesel para abastecer os veículos que circulam pela Capital. A informação é do Sindicato dos Donos de Postos do Piauí. De acordo com o presidente da entidade, Alexandre Carvalho, a normalização dos serviços é algo irreal de ser pensado no momento e é preciso primeiro uma resposta concreta da volta dos caminhoneiros. “Nesse momento, não podemos afirmar nada com relação ao retorno das atividades normais”, resumiu Alexandre.

O terminal de petróleo de Teresina continua bloqueado pelos caminhoneiros e motoristas de aplicativo. A Secretaria de Segurança Pública do Estado notificou ontem os representantes dos movimentos grevistas para que desocupassem de forma pacífica até as 8 horas da manhã de hoje o terminal de petróleo. Por volta das 8h30min o bloqueio anda permanecia e a Gerência de Crise da PM já se encontrava no local para negociar a saída dos motoristas que impedem a distribuição de combustível para a cidade.

Na manhã de hoje, o governo se reúne com os secretários de Saúde, Segurança e Educação no Palácio de Karnak para definir as formas de manter a prestação dos serviços essenciais no Estado durante a paralisação dos caminhoneiros. As principais preocupações incluem o funcionamento dos serviços hospitalares, abastecimento de ambulâncias, abastecimento para a preparação das merendas escolares e abastecimento de viaturas para as rondas policiais.

Maria Clara Estrêla