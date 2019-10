Óleo no Estuário pode prejudicar tartarugas e cavalos-marinhos, diz biólogo

Francisco conta que, no local, existem plantas que servem de alimento para os peixes-boi, mas após o vazamento de óleo, os animais teriam migrado para outra região.

“Os peixes-boi se aproximam da costa porque lá tem uma espécie de gramado, onde plantas extremamente incomuns são alimentos preferenciais dos peixes-boi. Isso também pode prejudicar tartarugas e cavalos-marinhos que, vez por outra, são vistos no Cajueiro da Praia”, disse.

Biólogo afirma que fauna aquática no Cajueiro da Praia está ameaçada após vazamento de óleo. Elias Fontenele

O biólogo alerta ainda que, para manusear o óleo, é necessário utilizar os equipamentos de segurança. “É necessário usar todos os equipamentos de segurança. Luvas, calças e botas. Tudo isso pra proteger a pele do óleo, pois ainda não se conhece a origem desse material, tão pouco os prejuízos que ele pode causar pra saúde humana”, disse.

A Comissão Ilha Ativa, um dos projetos desenvolvidos por voluntários na região do litoral piauiense, está realizando o mapeamento dos pontos das manchas de óleo com o alimento do peixe-boi para evitar a contaminação desses animais. O acompanhamento da fonte de alimentação dos animais marinhos está sendo feito através de mergulhos, mas a transparência da água do litoral dificulta a visibilidade dos bancos submersos.

Até o momento, nenhum peixe-boi morto foi encontrado na região do litoral piauiense. Contudo, duas tartarugas marinhas morreram após contato com o material oleoso. Na necropsia foram encontrados vestígios de óleo no intestino dos animais. Nenhum animal foi encontrado banhado de óleo na região.