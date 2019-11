Obstrução de passeio público gerou 172 notificações este ano

Dados da gerência de Fiscalização da SDU Sul apontam que 172 pessoas foram notificadas por obstrução de passeios na zona Sul da cidade entre os meses de janeiro e outubro deste ano. São considerados passeios áreas públicas para passagem de pedestres, como calçadas, canteiro central e praças. Em 2018 foram 84 notificações e em 2017, 198.

Os exemplos mais comuns são de casos onde proprietários de lojas expõem seus produtos nas calçadas, de bares e lanchonetes que colocam mesas e cadeiras na frente do estabelecimento, sem deixar espaço para as pessoas transitarem, e ainda de materiais de construção espalhados nas calçadas.

(Foto: Ascom)

Um caso, por exemplo, foi constatado na sexta-feira (29) por fiscais da SDU Sul durante operação realizada no bairro Moradora Nova. “Nosso objetivo é não penalizar ninguém, mas precisamos agir para que as pessoas possam transitar pelas calçadas sem precisar se arriscar dividindo espaço com carros e motos nas ruas e avenidas”, lembrou Rogério Rodrigues, gerente de Fiscalização da SDU Sul. O proprietário do material de construção foi notificado para retirar o material da via pública.

Rogério Rodrigues ressaltou que diariamente as equipes estão realizando operações nas ruas. “Nossa primeira missão é orientar, explicar o que determina o Código de Conduta no Município, e mostrar os riscos”, disse. Segundo o gerente, quando existe reincidência, o material pode ser recolhido e levado para o depósito da superintendência e o proprietário ainda pode ser multado.

Prefeitura de Teresina