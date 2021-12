Obra inacabada no Dirceu causa transtornos para moradores

Quem passa pela Avenida Noé Mendes, mais conhecida como Avenida das Hortas, no bairro Dirceu II, Zona Sudeste de Teresina, reclama da sujeira, lama, falta de iluminação e obra paralisada. O passeio, que faz parte do projeto de revitalização da avenida iniciado neste ano, ainda tem trechos a serem concluídos. Nesta quarta-feira (29), moradores reclamaram das más condições do local.



Raimundo Oliveira, 71 anos, aposentado e morador do Parque Jurema, diz que a obra parada tem prejudicado a população que precisa transitar todos os dias na região.

“Passo por aqui todos os dias e a obra está parada. Se fosse concluída logo, seria um benefício muito grande para a população. A gente anda por aqui e às vezes atola na lama e suja os pés. Fica difícil de andar, mas a gente espera que seja concluída. A obra não está muito tempo aqui”, disse.

Já o autônomo Raimundo Nonato, 59 anos, trabalha há mais de cinco anos na horta em frente à obra. Segundo ele, além dos problemas estruturais, os agricultores têm ficado à mercê dos criminosos.

“Aqui falta segurança porque tem muitas pessoas que mexem nas nossas plantações. A segurança ajudaria muito no nosso trabalho. O que acontece é que estamos um pouco reféns dos criminosos. Não podemos reclamar porque ficamos marcados. Então a gente tenta sempre fazer uma negociação com eles”, disse.

Outro morador, Guilherme Augusto, 35 anos, duvida da qualidade da obra que está sendo realizada. O cabeleireiro, que mora na região desde que nasceu, defende que o projeto deveria ter sido realizado também pensando na fluidez do tráfego da avenida.

“O cimento que estão colocando não parece ser muito bom, acredito que é uma obra que não terá durabilidade. O que a gente precisava era da duplicação da avenida. Eu acho melhor aumentar a via porque aqui é muito perigoso. Na minha opinião, não precisa desse tamanho de calçada. Deveria ter pensado na via também. Mas quando concluída, será muito bom para caminhada e outros exercícios. Eu achei até um pouco adiantada a obra”, disse.

Outro lado

Em nota, a Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas - Sudeste esclareceu que a obra para “revitalização da Avenida Noé Mendes segue a pleno vapor e garante que está atenta aos problemas causados pela chegada do período de chuvas e acúmulos de materiais no local. A equipe está trabalhando normalmente e a obra será concluída dentro do prazo, para assim trazer mais comodidade e segurança a todos que transitam na região”.

