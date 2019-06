O Instituto Federal do Piauí, abre edital para 80 vagas

O edital divulgado oferece vagas para o curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, nas formas Concomitante e/ou Subsequente ao Ensino Médio. As turmas são ofertadas para o segundo semestre letivo de 2019.



Já as inscrições podem ser efetuadas do dia 25 de junho a 10 de julho, no site IFPI e na portaria do campus do Dirceu Arcoverde.

Conforme o Edital, podem participar do seletivo o candidato que tenha cursado TODO o Ensino Fundamental e TODO o Ensino Médio em escola pública; tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos; ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado de Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) ou de Exames de Certificação de Competências ou de Avaliação de Jovens e Adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. As matriculas iniciam dia 23 julho.

Veja o edital.

Adriana MagalhãesSandy Swamy