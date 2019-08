Novo semáforo na Higino Cunha vai facilitar acesso do Cristo Rei ao Centro

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina (Strans) está instalou um novo semáforo na Avenida Higino Cunha, na zona sul da cidade, com o objetivo de facilitar o acesso dos veículos que seguem do bairro Cristo Rei e imediações em direção ao Centro da cidade.

Agora a Rua Canadá passa a ter sentido único, do Conjunto João Emílio Falcão rumo à Avenida Higino Cunha. O semáforo foi instalado exatamente no cruzamento das duas vias, de maneira a permitir que quem trafega na Rua Canadá possa fazer também a conversão à esquerda e seguir para o Centro. Antes, era possível apenas virar à direita.

De acordo com o diretor de Trânsito e Sistema Viário da Strans, José Falcão, o funcionamento do semáforo no local já estava previsto junto às demais intervenções realizadas no bairro Piçarra, nas últimas semanas.

Primeiro o órgão municipal inverteu o sentido do tráfego na Avenida Odilon Araújo, num trecho de aproximadamente 600 metros, a partir do cruzamento com a Avenida Higino Cunha. Agora, o fluxo de veículos na avenida ocorre apenas no sentido zona Sul - Centro. Segundo a Prefeitura, a mudança foi realizada para facilitar o acesso ao Centro da cidade por moradores da zona Sudeste e de bairros da zona Sul, como Monte Castelo, Cidade Nova e Três Andares.

Em seguida, foi feita uma mudança na Avenida São Raimundo, que antes era de mão dupla em toda a sua extensão, e agora passou a ter sentido único, do Centro ao Cristo Rei, nas imediações do Mercado da Piçarra. Nesta avenida, os dois sentidos de tráfego permaneceram apenas no trecho situado por trás do Quartel do Comando Geral (QCG) da Polícia Militar do Piauí (PM-PI).

“Esse sinal visa facilitar o deslocamento de quem está na região do Conjunto João Emílio Falcão e Cristo Rei, que para acessar a Avenida Higino Cunha agora pode convergir à esquerda. Isso proporciona outra alternativa para seguir em direção ao Centro”, explica o diretor.

José Falcão também faz um alerta sobre a linha férrea localizada na Avenida Higino Cunha, que receberá nova sinalização, para reforçar a prevenção de acidentes.

“Pedimos que as pessoas tenham atenção redobrada com o cruzamento da linha férrea. A preferência é do trem. Então, é necessário ter muito cuidado. Os agentes de trânsito estarão no local, mas precisamos também do cuidado dos motoristas para que não fiquem em cima da linha. Terá também uma sinalização reforçada para evitar acidentes e orientar os condutores”, comenta o gestor.

Por conta da mudança na Rua Canadá, que passou a ter sentido único (do Conjunto João Emílio Falcão à Avenida Higino Cunha), a Strans também precisou realizar uma mudança na Rua Passatempo, ao lado do QCG. Agora a via terá o sentido Higino Cunha - João Emílio.

Protesto

Na última terça-feira (30), moradores e proprietários de estabelecimentos comerciais dos bairros Cristo Rei e Piçarra realizaram um protesto contra a mudança na Avenida São Raimundo.

Os moradores reclamavam que, ao tornar a via de mão única, a Strans estaria dificultando o acesso ao Centro pelas pessoas que moram nesses dois bairros.

Já os empresários reclamam que a movimentação de clientes reduziu quase 50% por conta da mudança.

Agora, com o novo semáforo, ao menos o problema dos moradores parece ter sido resolvido.

