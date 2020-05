Novo hospital de campanha na Zona Sul de Teresina terá 60 leitos de UTI

Um novo hospital de campanha está sendo montado em Teresina para atender pacientes com insuficiência respiratória aguda grave em casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. De acordo com a Prefeitura de Teresina, a estrutura está sendo montada em um terreno cedido pelo Grupo Claudino, anexo ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT), na Zona Sul da cidade. A obra está na fase de terraplanagem.



Foto: Ascom HUT.

O hospital deve contar com 60 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs). No espaço, deverá ser instalado cinco módulos com 12 leitos de UTis em cada um deles. A expectativa é de que até o dia 15 maio os dois primeiros módulos do hospital sejam concluídos. A unidade hospitalar vai funcionar por um período de até seis meses.

Outros hospitais, sendo um na quadra de badminton da Universidade Federal do Piauí (UFPI), e outro no Lar da Fraternidade, ainda não foram finalizados pela Prefeitura de Teresina. As vagas nessas unidades de saúde devem ser usadas, exclusivamente, por pacientes transferidos de outros hospitais e Upas de Teresina com quadro de alta e média complexidade em decorrência do vírus.

Mesmo ainda não tendo atingido a capacidade de máxima dos leitos disponíveis, o número de casos confirmados e mortes por Covid-19 vem crescendo ao longo das semanas em Teresina. Ontem, por exemplo, o boletim divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi) apontou para um record negativo na Capital: foram três novas mortes e 73 novos casos.

Adriana MagalhãesJorge Machado com informações da PMT