Novas vagas de agendamento para pessoas de 37 a 39 anos serão abertas hoje (05)

A partir das 18h de hoje (05) serão abertas novas vagas de agendamento para o público de 37, 38 e 39 anos que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19. Para isso, basta acessar o site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ .

Ao entrar no site, o usuário deve clicar no botão “agendamento público alvo” e escolher o público geral de 37, 38 ou 39 anos, que levará a uma página onde ele deve inserir os dados pessoais e escolher local, dia e hora da vacinação. No momento da imunização, é preciso apresentar o cartão de vacinação (se tiver), documento de identificação com foto e data de nascimento; CPF ou cartão nacional do SUS e um comprovante de endereço que comprove que a pessoa reside em Teresina.





Foto: Assis Fernandes/ODIA

Já a população de 40 anos e mais que por algum motivo não tomou a primeira dose do imunizante pode se dirigir neste sábado (07) aos 11 pontos de vacinação drive thru que serão disponibilizados pela FMS. “Neste dia, faremos segunda dose da população que tem a data da vacina astrazeneca até o dia 7, mas também receberemos a população acima dos 40 para fechar a primeira dose deste público”, esclarece a coordenadora da campanha de vacinação contra a covid-19 em Teresina, Emanuelle Dias.

Os documentos a serem apresentados pela população de 40 anos e mais são: documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS e comprovante de endereço no município de Teresina.

