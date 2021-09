Novas vagas de agendamento para adolescentes de 16 e 17 anos serão abertas hoje (30)

Reabre nesta quinta-feira (30) o agendamento da vacinação contra a Covid-19 para adolescentes de 16 e 17 anos em Teresina. As vagas são para sexta-feira (01/10) e devem ser marcadas por meio do site do Vacina Já. A vacina utilizada será a do laboratório Pfizer. Assim como nos dias anteriores, o sistema será aberto em dois horários, sendo às 16h para os adolescentes de 17 anos e às 18h para aqueles com 16 anos de idade.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Para agendar, o usuário deve acessar a opção “Agendamento público alvo”, escolher a opção do grupo (adolescentes), preencher seus dados pessoais e escolher local, dia e hora da vacinação. No momento da vacinação, deve-se apresentar um documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou cartão do SUS e um comprovante de residência do município de Teresina-PI.



A coordenadora da campanha de vacinação contra a covid-19 da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Emanuelle Dias, explica que a divisão acontece para evitar congestionamento do sistema e chama atenção para a exigência de que os adolescentes estejam acompanhados dos pais ou de um adulto responsável para autorização verbal para a vacinação.



“Caso não haja a presença dos pais ou responsável, a vacinação poderá ocorrer diante da apresentação de autorização devidamente preenchida e assinada pelos pais e/ou responsáveis legais, em acordo com o disposto no Art.142 do Estatuto da Criança e do Adolescente”, diz a coordenadora.



