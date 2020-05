Nova pesquisa sorológica estima mais de 12 mil casos de Covid-19 em Teresina

A Prefeitura de Teresina divulgou por videoconferência na tarde desta terça-feira (05) os resultados da terceira etapa da pesquisa sorológica, com testes do novo coronavírus, realizada no último final de semana.



Foto: Ministério da Saúde.

De acordo com o prefeito Firmino Filho, a estimativa é de que Teresina tenha 12.492 casos de Covid-19. Os dados mostram também um aumento de casos de em média 60% a cada semana. A pesquisa anterior, por exemplo, apontou para 7.697 infectados.

“É um número assustador. O vírus não deixou de circular e está crescendo quase 60%”, disse Firmino ao apresentar os dados.

A subnotificação voltou a subir. Na pesquisa divulgada hoje o número chega 53 – ou seja, para cada pessoa infectada existem outras 54 com a doença. Atualmente, conforme a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), Teresina possui 540 casos confirmados e 14 óbitos provocados pela Covid-19.

Ainda segundo o prefeito, caso as medidas de isolamento não sejam eficazes no controle do vírus, o número de pessoas infectadas na Capital pode chegar à casa dos 19 mil. Essa é a estimativa para o próximo final de semana se o percentual de contágio continuar crescimento em 60%.

“Caso o vírus continue crescendo, teremos um mês de maio dramático”, disse o prefeito.

Adriana MagalhãesJorge Machado