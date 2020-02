Nova Ceasa funcionará normalmente o feriadão do Carnaval

Durante o feriado de Carnaval, que ocorre entre os dias 22 e 25 de fevereiro, o consumidor poderá realizar compras normalmente na Nova Ceasa. De acordo com a direção do entreposto, o mercado estará aberto no sábado, das 3h às 15h; na segunda-feira, das 4h às 13h; na terça e quarta-feira, das 5h às 13h.

Na folia de Momo é possível dar uma pausa na brincadeira para adquirir frutas, verduras, legumes e pescado com qualidade, segundo o consultor de negócios da Nova Ceasa, Gerson Rios. “Quem precisar comprar hortifrutis é só passar aqui. As vendas de frutas, inclusive, aumentam bastante neste período do ano, em torno de 30% “, afirma o consultor.

As vendas de frutas aumentam neste período do ano em torno de 30% na Nova Ceasa(Foto:Arquivo/O Dia)



A Nova Ceasa fica localizada na avenida Henry Wall de Carvalho, número 5000, bairro Tabuleta. No mercado há cerca de 700 permissionários fixos que atendem no local, de segunda à sábado. Ao todo, são 250 boxes e aproximadamente 1.500 módulos de vendas que trabalham tanto com a comercialização de produtos no atacado, como no varejo. O telefone para mais informações é o 3220-7788.

Ascom