No Piauí, 3.693 mil famílias atendidas pelo Bolsa Família não receberão Auxílio Brasil

Começa a ser pago nesta quarta-feira (17), o Auxílio Brasil, benefício temporário que substitui o Bolsa Família até o final de 2022. Segundo o coordenador Estadual dos Programas de Transferência de Renda, Roberto Oliveira, 3.693 famílias de baixa renda que eram assistidas pelo Programa Bolsa Família no Piauí não receberão o novo benefício.

De acordo com Roberto Oliveira, no mês de setembro, 460.397 famílias receberam o Bolsa Família no estado. No entanto, o novo pagamento do Auxílio Brasil contemplará apenas 456.704 famílias.

Foto: Arquivo O Dia

"São famílias de baixa renda que estão ficando sem a transferência de renda. Isto sem falar das famílias que recebiam o Auxílio Emergencial e que não receberão mais o Auxílio Emergencial, muito menos o Auxílio Brasil. É lamentável ver o fim do Bolsa Família e ver pessoas com vulnerabilidade de renda", afirma o coordenador.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi), em Teresina, 73.199 pessoas estão aptas a receber o benefício. Neste primeiro dia de pagamento, o novo benefício temporário será pago as pessoas que já recebiam o Bolsa Família e tem o número de inscrição social (NIS) com final 1. Em Teresina, a atualização e os novos cadastros de beneficiários são realizados pelas equipes dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras).

De acordo com Allan Cavalcante, secretário da Semcaspi, os beneficiários do Programa Bolsa Família migraram automaticamente para o Auxílio Brasil. “O Auxílio Brasil veio para somar e ajudar. As pessoas devem manter a tranquilidade, porque o benefício não acabou, houve apenas a mudança do nome, antes era Bolsa Família, e agora é Auxílio Brasil, mas o benefício e os valores em dinheiro, que as pessoas já recebem, vão permanecer. Inclusive, com algum reajuste futuro. Esta migração se dá de forma automática, quem recebia o Bolsa Família, receberá o Auxílio Brasil. Sem nenhum tipo de problema, dificuldade ou burocracia”, explica.

As pessoas que pretendem fazer o cadastro para receber o auxílio devem ficar atentas para não cair em golpes. Na Capital, o Cadastro Único deve ser feito diretamente nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). Ao todo, Teresina possui 19 CRAS disponíveis para o atendimento à população.