No Parque Zoobotânico, filhotes de onça suçuarana morrem após serem rejeitados pela mãe

Dois filhotes de onça suçuarana do Zoobotânico de Teresina morreram na última semana. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar), os filhotes nasceram no dia 29 de setembro, porém, devido a má formação congênita, alguns dias depois eles vieram a óbito.

Onça suçuarana. (Foto Ilustrativa: Divulgação)

Segundo a Semar, o fato dos filhotes terem sido rejeitados pela felina, também contribuiu para uma sobrevida mais frágil. As onças morreram no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Piauí (UFPI), onde foram tomadas todas as providências possíveis.



Zoobotânico de Teresina. (Foto: Arquivo O Dia)

Em nota disponibilizada ao PortalODia.com a Semar afirma que todos os animais do Zoológico são tratados e alimentados de maneira correta.



Confira a nota na íntegra:

A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR) informa que os filhotes da onça Sussuapara, que nasceram no dia 29/09 no Zoológico de Teresina não resistiram e vieram a óbito. A causa foi a má formação congênita e também por terem sido rejeitados pela felina, tornando a sobrevida deles ainda mais frágil.



A SEMAR em parceria com o Hospital Universitário Veterinário da UFPI tomaram todas as providências, mas infelizmente os filhotes não reagiram ao tratamento recebido.



A SEMAR esclarece ainda, que todos os animais do Zoológico são alimentados e medicados de forma adequada durante todo o ano, mesmo no período da pandemia.



