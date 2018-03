Nível dos rios aumenta e arrisca alagar casas na zona Norte

“Tentamos manter viva a esperança que nada vai acontecer”, disse o aposentado Juarez da Silva, de 62 anos, que acordou na manhã desta quarta-feira (28) com o quintal inundado pela água da chuva de ontem a noite. Os moradores da zona norte estão em alerta, por conta das recentes chuvas na cidade houve um aumento no nível da água dos rios Poti e Parnaíba, o que contribui para alagamentos nas residências da região.





Juarez da Silva mora na zona norte com a esposa a mais de 15 anos. Foto: Assis Fernandes/ODIA

A dona de casa, Rosana Galvão, de 43 anos, que mora há 24 anos na Avenida Boa Esperança, conta que sua família está apreensiva com a situação. “Nunca chegamos a sair daqui, mas, sempre que o rio sobe, dá um certo medo. A gente aprende, nem que não queira, a lidar com isso”.

Em períodos intensos de chuva os moradores da zona norte correm o risco de serem afetados com enchentes, como aconteceu em 1985,2008 e 2009. Para proteger os moradores existe o dique do Parnaíba.

O aposentado Juarez da Silva mora na zona norte de Teresina há 15 anos. “Em 2009, a casa da minha sogra, que fica aqui do lado, teve a parede comprometida. Em período de chuva sempre ficamos atentos. Mas, de certa forma ainda estamos tranquilos. O medo é chover mais e o dique romper. Se isso acontecer será complicado para gente. Esperamos que dê tudo certo, a gente se apega na fé”, afirma.



Com o aumento do nível dos rios, o restaurante Flutuante, localizado no Parque Encontro dos Rio, foi parar em cima da escadaria que dá acesso ao local. Foto: Assis Fernandes/ODIA

Nayara FelizardoGeici Mello