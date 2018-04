Nível do Poti sobe e famílias abandonam casas com medo de inundação

As famílias do Projeto Mandacaru, localizado às margens do Rio Poti, na zona Leste de Teresina, estão apreensivas com o aumento repentino do nível do rio nas últimas horas. Com medo de uma enchente, alguns moradores arrumaram as malas e abandonaram as suas residências durante esta quarta-feira (11).



Irene da Silva é uma das moradoras que pensa em deixar a vila. A dona de casa mora com outras oito pessoas da mesma família, entre elas cinco crianças, em uma pequena casa na rua 3 do Projeto. Ela relata que, durante os 22 anos em que reside no local, já passou por quatro enchentes, perdendo vários bens materiais, como geladeira, cama, guarda-roupa, entre outros móveis.

Moradora se emociona a falar que não tem para onde ir. (Foto: Jailson Soares/O Dia)

“Para onde eu vou? Se a Prefeitura não vier me pegar, eu vou ter que ficar aqui, porque não tenho dinheiro para ir para lugar nenhum”, conta dona Irene emocionada. A dona de casa começou a organizar os poucos bens que lhe restam dentro de caixas e sacolas, mas sem dinheiro, espera por uma equipe da Prefeitura para levar a família a um local seguro. “Se eles quiserem, pode ser até uma escola, eu só não quero ficar aqui”, destaca dona Irene.

Na rua em que mora a família da dona Irene foi possível ver uma intensa movimentação de moradores, alguns com malas nas portas, enquanto outros perguntam quando virá a ajuda da Prefeitura. “Tem gente que tem para onde ir, mas os que não tem, ‘faz’ o quê?”, questiona uma moradora.

Moradores observam galeria ao lado do Projeto Mandacaru. (Foto: Jailson Soares/O Dia)

Para evitar inundações, as comportas localizadas embaixo da Avenida Cajuína foram fechadas na manhã desta quarta-feira. Um dos funcionários do local informou à reportagem do O DIA que a medida tem como objetivo impedir que a água do rio passe pelo bueiro para a área localizada ao lado das moradias do Projeto Mandacaru, evitando que a galeria transborde.

As comportas localizadas embaixo da Avenida Cajuína foram fechadas na manhã desta quarta-feira (11). (Foto: Jailson Soares/ O Dia)



Contraponto

Em nota, a Superintendência de Desenvolvimento Urbano da zona Leste (SDU/Leste) informou que uma equipe de assistência social do órgão irá programar uma visita ao Projeto Mandacaru para esta quinta-feira (12), para providenciar ações assistenciais de acordo com as demandas do que as famílias precisarem.

SDU interdita uma das faixas da ponte Wall Ferraz após fissuras

A Prefeitura de Teresina, por meio da Superintendência de Desenvolvimento Urbano da zona Leste (SDU/Leste), informou na tarde desta quarta-feira (11) que uma das faixas da saída da ponte Wall Ferraz, no sentido zona Sul para zona Leste, está interditada por conta de um problema relacionado a fissuras detectadas no asfalto, nas proximidades da alça da ponte.

SDU interdita uma das faixas da ponte Wall Ferraz após fissuras. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



De acordo com a SDU, por precaução e por causa do nível do Rio Poti que está aumentando, a Prefeitura decidiu por interditar uma das faixas. A suspeita é de que as fissuras possam ter sido causadas por algum tipo de erosão do solo em decorrência do nível do rio. “Quando o nível da água baixar, o órgão vai avaliar se as fissuras apresentadas foram provocadas por algum tipo de erosão do solo em decorrência do nível do rio, causadas na base do aterro”, disse o órgão.

A suspeita é de que as fissuras possam ter sido causadas por algum tipo de erosão do solo em decorrência do nível do rio. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Em nota, a SDU esclareceu que, após vistoria, foi avaliado que não há nenhum sinal de danos na ponte causados por conta da elevação do nível do rio. Portanto, o fato não estaria ameaçando a segurança da ponte. “O órgão pede cautela na divulgação das informações sobre o fato e continua monitorando o nível da água a fim de tomar as providências necessárias quando o rio baixar”, finaliza a nota.

Nathalia Amaral