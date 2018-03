Nem todos os ônibus farão integração no novo sistema de transporte

Com a implantação do sistema de transporte público, o Inthegra, os usuários devem ficar atentos a algumas alterações, como a numeração dos ônibus, frota e utilização da integração. Uma das mudanças é com relação aos ônibus interestaduais que circulam de Timon (MA) para Teresina, pertencentes ao Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana (Cimu).

Denilson Guerra, gerente de Planejamento da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans), conta que os ônibus de Timon/ Cimu e os diametrais, como os da linha Mocambinho/Porto Alegre (270), Bela Vista/ Poty Velho (170) e Mocambinho/Promorar (360), além das linhas Circulares, não fazem integração.

“Os ônibus Cimu, que vêm de Timon e trafegam pela Avenida Barão de Gurgueia, vão continuar trafegando porque a frota dos 11 veículos está adequada para este tipo de transporte, mas terão identificação para lembrar ao passageiro que eles não fazem integração”, explica.



Linhas como as de Timon seguem sem participar do sistema de integração (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



O gerente de Planejamento da Strans enfatiza que o sistema irá funcionar da mesma forma que antes, com exceção das linhas que não fazem integração. Ou seja, circularão pelos corredores exclusivos os veículos adaptados e se antes eles não faziam integração, agora eles permanecerão não integrando. “Essas linhas que não integram não poderão entrar nos terminais, mas como a circulação dos veículos fica no canteiro, as linhas diametrais e de Timon irão circular, assim como as linhas Miguel Rosa e Barão, do bairro Lourival Parente, que neste momento permanece como estão.

As frotas que não têm previsão de adaptação dos veículos e não compõem o sistema de integração tiveram o itinerário readequado até que o sistema seja finalizado e elas possam ser extintas. As vans e os ônibus alternativos não irão circular pelos corredores e utilizarão vias paralelas para embarque e desembarque de passageiros.

“Não existirá mais paradas de ônibus nas avenidas Barão e Miguel Rosa do lado direito, então, por exemplo, as vans que vinham pela Avenida Henry Wall de Carvalho, agora, irão passar pela Avenida Luis Pires Chaves, que é a principal do Saci, e vão voltar ao itinerário normal delas, que é na Avenida Maranhão, saindo de circulação da Barão. Os passageiros devem ficar atentos a estas mudanças e ao novo itinerário, que está sendo divulgado”, ressalta.

Isabela Lopes - Jornal O Dia