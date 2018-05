Nem mães, nem pais: famílias

O Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Helena Carvalho é uma escola da rede municipal localizada na zona Norte de Teresina. O fluxo comum na porta da instituição a cada turno revela um cenário que não é exclusivo daquela realidade, mas estruturalmente de toda a sociedade: na responsabilidade das crianças não estão só mães ou pais, mas pessoas que formam núcleos familiares diversos. E foi entendendo isso que o Cmei Helena Carvalho promoveu uma mudança: não mais comemorar o Dia das Mães ou dos Pais, isoladamente, mas da Família e toda diversidade que ela representa.

O que faz o Cmei há três anos, na verdade, acontece de forma progressiva em instituições de ensino todo o Brasil. Atentas às novas configurações de famílias, formada por núcleos familiares de variados elos, muitas escolas promovem o Dia da Família que, no calendário, é celebrado no dia 15 de maio, em substituição aos tradicionais Dia das Mães e Dia dos Pais.



Mães, pais, avós celebram núcleos familiares em escola municipal (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Em Teresina, outro grande destaque é o colégio referência em ensino no país, o Instituto Dom Barreto, que agregou ao seu calendário de eventos atividades que visam fortalecer a participação dos vários núcleos de família dentro da instituição.

A escola mantém atividades direcionadas ao Dia das Mães e dos Pais, nos respectivos e não houvesse constrangimento para as crianças que não tivessem mães ou pais em seu cotidiano de criação", explica Clea Neiva.

Dessa forma, o colégio unificou as datas: extinguiu a comemoração isolada do Dia das Mães e do Dia dos Pais e, através da união de todo o corpo docente, da comunidade e dos alunos, celebra o Dia da Família.

“Na nossa festa, trabalhamos com eventos destinados a cada faixa etária. No maternal, trabalhamos músicas que os pais e responsáveis ouviam quando criança e que poderiam cantar com os pequenos; no primeiro período, fizemos contação de história; no segundo, arte com a presença do nosso grande pintor Nonato de Oliveira. Foi um momento de total integração e vimos que todos se sentiram bem acolhidos”, relata.

Glenda Uchôa - Jornal O Dia