Neblina: Teresina deve permanecer com manhãs mais frias pelos próximos dias

Esta semana começou bem amena para os teresinenses e deve permanecer assim pelos próximos quatros dias. Enquanto as manhãs estão mais frias e até com a presença de neblina, as noites tendem a ficar mais quentes. Isso acontece porque está iniciando no Piauí o período mais quente e seco do ano.



(Foto: Jailson Soares/ODIA)

A meteorologista Sônia Feitosa, da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) explica porque esse fenômeno acontece; "Às condições climáticas colaboram para que as nuvens se dispersem e se quebre a chama barreira natural, que contribui para noites mais frias. Por isso, Teresina deve registrar, ainda neste início de período seco, manhãs frias com registro de neblina e noites mais quentes”, disse.

De acordo com o boletim divulgado pela Semar, nesta terça-feira (29), por exemplo, o tempo seco e quente deve ser registrado em todo o Piauí, com umidade relativa do ar em torno de 20% na região Sul do Estado, nos próximos dias. Já no extremo Norte, a influência da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) conjugada com o calor, ainda provoca algumas chuvas isoladas e fracas.







(Vídeo: Lalesca Setúbal/ODIA)



Em Teresina, o dia deve permanecer parcialmente nublado, com ventos fracos e moderados e temperatura máxima de 34ºC. Esses índices na capital não devem mudar muito nos próximos dias.

No litoral do Piauí deve-se registrar dia ensolarado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca e isolada. A temperatura máxima não deve passar dos 35ºC.

