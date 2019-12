Os dias 24 e 25 são as datas mais aguardadas no mês de dezembro para o comércio. É quando a população vai as lojas para os últimos preparativos da ceia de natal. Em Teresina o centro comercial, Teresina shopping, Rio Poty e supermercados vão funcionar em horário especial para atender aos clientes.

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI) informou que no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, as lojas do Centro e bairros funcionarão em horário especial, até às 18h. As atividades do comércio retornam normalmente no dia 26 de dezembro.

Já as lojas do Teresina Shopping, no dia 24, funcionam das 10h às 20h assim como o Espaço Família, Lojas de Alimentação, Parque e Cafeterias. A abertura das bilheterias do Cinemas será às 12h30 e a Smart Fit funcionará das 7h às 13h. O dia 25, natal, o shopping será totalmente fechado.



Natal altera funcionamento do comércio em Teresina. Arquivo O Dia



Todavia, o Shopping Rio Poty na véspera de natal, 24, as lojas, espaços de lazer e praça de alimentação ficarão abertos de 10h às 19h. Enquanto o cinema funcionará de 13h às 19h. A academia Bodytech iniciará as atividades às 6h e encerrará às 14.

Na quarta-feira, 25, as lojas e cafeterias permanecerão fechadas, a praça de alimentação estará aberta de 12h às 22h e o cinema funcionará de 13h às 22h30. A academia Bodytech estará fechada.

As lojas do supermercado Pão de Açúcar funcionam das 6 às 18h, no dia 24. O Hiper e Mercado Extra funcionam até às 19 horas. Já o supermercado Assaí abre das 7 às 17h e todos os empreendimentos fecham no dia 25.

Sandy Swamy