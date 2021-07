Mutirão: Idosos receberão 2° dose da vacina contra covid neste domingo

Neste domingo (04), A Fundação Municipal de Saúde (FMS) vai realizar um mutirão de vacinação contra a Covid-19 para idosos de 67 anos ou mais que precisam receber a segunda dose da vacina Astrazeneca. A ação acontecerá em 10 pontos de drive thru que estarão abertos das 9h às 17h.

A data vem de acordo com o prazo estabelecido originalmente pelo fabricante da vacina, que é de aproximadamente três meses. “Este público foi imunizado nos postos de drive thru do dia 11 de abril deste ano. Não haverá antecipação de vacinação, as pessoas devem seguir a data marcada no cartão de vacina”, esclarece Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação em Teresina.

Emanuelle Dias explica ainda que a logística será a mesma adotada nas mobilizações anteriores: mulheres pela manhã (9h às 13h) e homens no turno da tarde (13h às 17h). No momento da vacinação, os idosos devem apresentar um documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS e um cartão de vacina que comprove a primeira dose.

A FMS divulgou um calendário das datas previstas para os próximos drive thru de segunda dose da vacina Astrazeneca, completando assim o esquema vacinal de idosos em Teresina. “Em breve divulgaremos mais detalhes, como a lista dos pontos que estarão abertos em cada data”, adianta Emanuelle Dias. A previsão para as novas datas serão as seguintes:

66 anos e mais - 10/07/2021

65 anos e mais - 11/07/2021

64 anos e mais - 20 e 21/07/2021

63 anos e mais - 25/07/2021

62 anos e mais - 26/07/2021

61 anos e mais - 27/07/2021

60 anos e mais - 28/07/2021

60 anos e mais que não receberam a primeira dose - 07/08/2021

Já a lista dos 10 locais de vacinação para domingo (04) serão:

Universidade Estadual do Piauí (UESPI)

Terminal de Integração Buenos Aires

Terminal de Integração Bela Vista

Terminal de Integração Parque Piauí

Terminal de Integração Livramento

Terminal de Integração Zoobotânico

Teresina Shopping

Centro Universitário Santo Agostinho

ADUFPI

Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte)

