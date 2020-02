Músico de 34 anos morre em colisão entre duas motocicletas em Teresina

O músico Carlos Alberto Carvalho Oliveira, de 34 anos, morreu em um acidente de trânsito no bairro Pedra Mole, Zona Leste de Teresina, por volta das 8h40 deste sábado (21).



Carlos estava em uma moto que colidiu contra outro motociclista e morreu no local. O homem que conduzia o outro veículo, que não teve a identidade revelada, foi levado encaminhado com ferimentos graves para o HUT.

Identidade da vítima. Foto: Reprodução Internet.

As informações levantadas até o momento, dão conta de que Carlos teria cochilado na moto e colidiu frontalmente com o outro motociclista que vinha no sentido contrário. Após a colisão, uma guitarra foi encontrada ao lado da motocicleta da vítima.

A perícia foi acionada para iniciar os trabalhos de investigação. O Instituto de Medicina Legal (IML) esteve no local e fez a remoção do corpo.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia