Museu do Cristo Rei reúne acervo com mais de 20 mil peças

Vestígios arqueológicos, documentos históricos, fósseis e arte popular mundial são alguns dos atrativos do Museu do Cristo Rei, localizado na zona sul de Teresina. O espaço cultural é reconhecido pelo IPHAN como instituição de guarda de materiais arqueológicos e preserva evidências pré-históricas encontradas no Piauí. O museu conta também com uma diversificada biblioteca aberta para pesquisas.

Ao visitar o museu, o público vai conhecer um acervo eclético, composto por diversas coleções. São quase 15 mil moedas catalogadas de diferentes representações mundiais. Diversas delas de séculos passados e outras com datação antes de Cristo. Tem ainda filatelia (selos), conquiliologia (conchas), mineralogia, zoologia e animais taxidermizados (com preservação da formas e tamanhos). Os ingressos custam R$ 4,00 (inteira) e R$ 2,00 (meia). Estudantes de escolas públicas não pagam.

Seguindo todos os protocolos sanitários da Covid-19, o Museu do Cristo Rei recebe visitantes de terça à sábado. Por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a Equatorial Piauí é patrocinadora do museu. “Como o Museu do Cristo Rei é administrado por uma instituição sem fins lucrativos, o patrocínio é destinado para a manutenção do espaço. Este é nosso propósito. Atuar como empresa incentivadora da arte e da cultura piauiense”, declara Luiz Carlos Cardoso, gerente de relacionamento da distribuidora.

“O Museu do Cristo Rei é muito importante para o Piauí porque ele não só preserva a memória, mas também atua como um centro que irradia cultura e educação, produzindo conhecimento e tendo a possibilidade de ser um agente de transformação da sociedade. O patrocínio da Equatorial está sendo de grande importância para que o museu cumpra sua missão”, afirma Mônica Mendes, diretora executiva do Museu do Cristo Rei.

Como chegar

Rua Poeta Domingos Fonseca, 1310, Cristo Rei (Teresina-PI)

Horário de visitação:

Terça à sexta: 9h às 17h

Sábado: 9h às 12h

