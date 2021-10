Multivacinação em Teresina: UBSs funcionam até as 17h; confira os locais

Em Teresina, 19 Unidades Básicas de Saúde estão funcionando neste sábado (16) para o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação para atualização da caderneta de crianças e adolescentes. O Dia D aqui na capital segue até as 17 horas com a disponibilização de 18 vacinas do calendário da infância e da adolescência.

A multivacinação é uma estratégia na qual são oferecidas em um único momento das vacinas do Calendário Nacional de Imunização. A estratégia acaba facilitando a ida de pais ou responsáveis aos postos de saúde para atualização dos cartões de vacina de seus filhos.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Aqui em Teresina, o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação teve sua abertura na Unidade Básica de Saúde do bairro Saci, zona Sul da capital, e contou com a presença de representantes do Ministério da Saúde. A agenda inicialmente previa a participação do ministro Marcelo Queiroga, que não pôde comparecer ao evento.

“Mesmo os adolescentes que tenham tomado a vacina contra a covid podem participar da campanha, porque a orientação mais recente do Ministério da Saúde é que não é necessário fazer um intervalo entre as vacinas. É o momento de aproveitar e atualizar o calendário vacinal, porque tem um grande número de doenças que a gente consegue prevenir com a vacinação, haja visto o sarampo, que tem aparecido em nosso país, por exemplo”, explicou Rosana Leite de Melo, secretária extraordinária de enfrentamento ao Covid do Ministério da Saúde.

Vale lembrar novamente que as UBS’s estão funcionando até as 17 horas para a Campanha Nacional de Multivacinação. Confira abaixo a lista de postos:

Zona Sul

UBS Leônidas Antônio Deolindo (Saci) - ABERTURA

UBS Maria De Jesus Carvalho (Porto Alegre)

UBS Cristo Rei

UBS Dr. Francílio Ribeiro De Almeida (Angelim)

Zona Norte

UBS Cecy Fortes

UBS Santa Maria Da Codipi

UBS Buenos Aires

UBS Dr. Marcos Guedes (Nova Teresina)

UBS Dr. Antônio Noronha (Parque Brasil)

Zona Leste

UBS Vila Bandeirante

UBS Dr. Américo De Melo Castelo Branco (Santa Isabel)

UBS Piçarreira

UBS Maria Dulce Da Cunha Sena (São João)

UBS Mama Mia

Zona Sudeste

UBS N. Senhora Da Guia

UBS Pe. Mário Roche (P. Esperança)

UBS Alto Da Ressurreição

UBS Dr. Reginaldo M. Castro (Renascença)

UBS Dr. Helvídio Ferraz

Com informações da FMS

