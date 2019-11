Multirão de consultas ortopédicas e neurológicas acontece neste sábado (23)

Neste sábado (23), a partir das 7h, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina vai realizar mais um mutirão para atender pessoas que aguardam em fila de espera eletrônica por consulta com médicos ortopedistas e neurologistas. Os atendimentos fazem parte do programa “Teresina The Atende” e serão no Centro de Saúde Lineu Araújo, localizado no centro sul da capital piauiense.

Uma equipe da FMS realizou previamente contato telefônico com pessoas que estavam em fila de espera eletrônica do Sistema Único de Saúde (SUS), para convocá-las a participar do mutirão. Além das consultas, elas também farão exames como de raio –x, ultrassonografia, ressonância magnética e tomografia computadorizada, desde que constatada a necessidade. Os demais exames e/ou cirurgias necessários serão agendados para data próxima.

“Nós sabemos que a demanda de pacientes em algumas especialidades é crescente. Em virtude disso, um das nossas estratégias é a realização periódica desses mutirões. Assim, iremos assegurar agilidade à fila de espera do SUS e fluidez em toda a rede de saúde municipal. O nosso objetivo principal é atender cada vez mais e melhor a população que nos procura”, explica o presidente da FMS, Charles Silveira.

Os mutirões de consultas e exames especializados do programa “Teresina The Atende” estão acontecendo todos os sábados na cidade de Teresina, até o final do ano. O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento especializado e diminuir a fila de espera eletrônica para especialidades que têm demanda grande e crescente, a exemplo da neurologia, oftalmologia, cardiologia e ortopedia.

Da Redação