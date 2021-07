Multa para quem joga lixo em local proibido pode chegar a quase R$ 4 mil

As multas para quem descarta lixo de forma irregular variam de R$ 369 a R$ 3.690, dependendo da frequência e da quantidade de material despejado. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Semduh) tem intensificado a fiscalização para evitar o acúmulo de lixo em locais proibidos, como ruas, praças e calçadas. O número de fiscais do Programa Lixo Zero subiu de três para oito e está sendo realizado um mutirão nos processos abertos para agilizar a cobrança das multas.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Edimilson Ferreira, ressalta que o descarte irregular de lixo é problema crônico e que a pasta está colocando como prioridade banir essa prática. “Nós estamos tomando providências que ampliam a fiscalização e agilizam a aplicação multas em quem cometer essa infração”, enfatiza.

De acordo com o supervisor do Programa Lixo Zero, Adriano Barreto, somente neste ano, foram atendidas 110 denúncias e 220 autos de infração foram lavrados. “mas todos os dias surgem dezenas de novos pontos de descarte irregular de lixo”, ressalta o supervisor.

Segundo a Semduh, a secretaria mantêm um cronograma de limpeza com mais de mil colaboradores atuando diariamente em toda a cidade. São 56 Pontos de Recolhimento de Resíduos (PRRs) para que as pessoas não precisem percorrer grandes distâncias para descartar seu lixo. A coleta residencial é realizada de forma alternada. “Ainda assim gastamos cerca de R$ 380 mil por mês para recolher o lixo deixado em local proibido”, lamenta o gestor.





Licitação de câmeras

Outra medida para aumentar a fiscalização é a instalação de câmeras de vigilância em pontos estratégicos da cidade. A Coordenação de Limpeza Pública da Semduh já iniciou o processo de licitação para adquirir 50 unidades, que no futuro se juntarão a mais 450 câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Strans.

“Essas 450 câmeras do CCO servirão tanto para fiscalizar o trânsito quanto para flagrar o descarte irregular de lixo e também questões relacionadas à segurança. Ou seja, será um sistema integrado, que beneficiará a população de diversas formas”, explica o secretário Edmilson Ferreira.

O gestor faz um apelo para que a população também fiscalize o descarte irregular de lixo e denuncie a prática pelo número de whatsapp 86 9.9402-3074. A denúncia é anônima.

