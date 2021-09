Mulheres são presas por tentar extorquir R$1.500 por conversas rackeadas de celular

Duas mulheres foram presas acusadas de organização criminosa e extorsão pela equipe do 13º Departamento de Polícia de Teresina, na tarde desta segunda-feira (20). As acusadas estariam tentando extorquir um homem com conversas particulares rackeadas do celular da vítima. Caso o valor de R$ 1.500 não fosse pago, as suspeitas divulgariam as conversas da vítima.



De acordo com o delegado titular do 13º DP, Odilo Sena, a vítima procurou a Polícia para relatar o caso e ajudar na localização dos suspeitos de extorsão. A Polícia assumiu o caso e conduziu a negociação.





Fotos: Jailson Soares

“Assumimos a negociação e conseguimos ganhar tempo para poder localizá-los. Como tentativa de nos enganar, os acusados colocaram o aplicativo de troca de mensagens, que era usado para entrar em contato com a vítima, em um celular diferente do que era usado para ligações. Conseguimos achar a residência em que eles estavam. No momento da abordagem, três pessoas conseguiram fugir, mas conseguimos prender duas mulheres. Entre elas, a que era responsável por trocar mensagens com a vítima”, explicou o delegado.

As acusadas serão indiciadas por organização criminosa e extorsão.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!