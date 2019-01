Mulher tenta salvar marido da morte e é presa com drogas na zona Norte

Um jovem, identificado como Bruno Teixeira da Silva, de 23 anos, vulgo “Doca” foi assassinado com três tiros no Parque Brasil III, zona Norte de Teresina. O crime aconteceu na tarde deste sábado (26), por volta das 14 horas. A esposa de Bruno foi tentar salvá-lo e foi presa em flagrante em posse de diversas pedras de crack e dinheiro trocado.



De acordo com o capitão Lucimar, do 13º BPM, o jovem já possuía passagens pela polícia por homicídio. “Segundo testemunhas, ele estava chegando na casa dele, quando dois homens apareceram e foram efetuando os disparos. O Bruno ainda tentou correr, mas foi alvejado nas costas e faleceu no local. Os atirados fugiram. Quando viu o que estava acontecendo, a esposa foi até ele. Ela estava com uma bolsa, que dentro tinha várias pedras de crack e dinheiro trocado”, conta.



Foto: Reprodução

A mulher foi autuada e encaminhada para a Central de Flagrantes de Teresina. Até o momento, não há suspeitos do homicídio. Devido as características do crime e histórico da vítima, a polícia suspeita que possivelmente tenha sido acerto de contas.

O Instituto de Medicina Legal (IML) esteve no local para remover o corpo e realizar os procedimentos cabíveis. O crime será agora investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Adriana MagalhãesGeici Mello