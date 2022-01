Mocambinho: sargento da PM é suspeito de tentar matar ex-companheira com três tiros

Uma mulher identificada comoMarilene Pereira da Rocha Oliveira, de 59 anos, sofreu uma tentativa defeminicídio no bairro Mocambinho, na Zona Norte de Teresina, na manhã desta quarta-feira (26). Ela estava andando de bicicleta quando um homem parou um carro e efetuou três disparos de armas de fogo. O suspeito do crime é o ex-marido dela, um sargento reformado da Policial Militar do Estado do Piauí.



Após os disparos, Marilene ficou caída no chão. O suspeito, identificado como Pedro José de Oliveira, fugiu do local e ainda não foi localizado.

“Deslocamos uma equipe para o local, a vítima foi socorrida com vida e encaminhada para o hospital”, informou a delegada Nayanna Paz.

Testemunhas que estavam no local informaram que os tiros atingiram a região dos braços, costas e outro passou de raspão na região da cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e fez os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

Ainda de acordo com informações colhidas no local, o casal tem cinco filhos e estavam separados há pelo menos 15 anos. A vítima teria relatado à polícia perseguição e que já havia solicitado medida protetiva contra o suspeito.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

