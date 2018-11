Mulher passa mal e colide com poste na Av. Barão de Castelo Branco

Um mal súbito causou um acidente na avenida Barão de Castelo Branco, zona Sul de Teresina. O caso ocorreu no início da manhã desta segunda-feira (12), por volta das 6h da manhã. O acidente causou a queda de um poste de energia que bloqueou a via. A avenida está interditada.



De acordo com agentes da Superintendência de Transporte e Trânsito de Teresina (Strans), uma senhora, de nome não identificado, vinha no sentido zona Norte para a zona Sul na avenida quando perdeu o controle do veículo, subiu no canteiro central e colidiu com um poste de energia.

O poste não resistiu ao impacto e veio no chão, bloqueando totalmente a avenida no sentido zona Sul para o Centro. “A senhora teve um mal súbito, a pressão arterial dela subiu e ela perdeu o controle do veículo. Felizmente ninguém saiu ferido e a família dela esteve no local para prestar atendimento”, comenta o agente Ricardo Braga, da Strans.

Segundo o agente, o carro da vítima já foi retirado pela seguradora, mas a via continua interditada por conta do poste. O desvio para quem segue no sentido interditado da via ocorre pela avenida Erico Corrêa Lima. Uma equipe da Strans se encontra no local para orientar no trânsito. “Estamos aguardando a chegada da equipe da Cepisa para retirar o poste, após isso a avenida será liberada”, finaliza o agente Ricardo.

Viviane MenegazzoLucas Albano