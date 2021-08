Mulher morre em acidente de moto na zona Norte de Teresina

Uma mulher, identificada como Kassia Caroline, morreu em um acidente, na manhã deste domingo (01), na Avenida Poty Velho, região da Santa Maria da Codipi, zona Norte de Teresina. Um homem, identificado como Josiel da Silva, ficou ferido.

As vítimas, que estavam sem capacete, ocupavam uma motocicleta. As causas do acidente não foram reveladas.





De acordo com informações de populares, Kassia morreu ainda no local. A outra vítima, Josiel, marido de Caroline, foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e depois encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina.

A Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (CIPTRAN) e a Guarda Municipal de Teresina estiveram no local.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!